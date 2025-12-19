«Оклахома» победила «Клипперс», Гилджес-Александер набрал 32 очка

«Оклахома» переиграла «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:101. Разыгрывающий защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер набрал 32 очка и стал самым результативным игроком встречи.

В других встречах «Милуоки» потерпел поражение от «Торонто» (105:111), «Сан-Антонио» выиграл у «Вашингтона» (119:94), «Нью-Орлеан» в овертайме победил «Хьюстон» (133:128 ОТ).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Торонто» — 105:111 (25:31, 28:26, 23:26, 29:28)

М: Портис (24 + 12 подборов), Портер (22 + 13 передач), Тернер (21), Роллинз (17).

Т: Ингрэм (29), Барнс (24 + 11 подборов), Мамукелашвили (18).

«Оклахома» — «ЛА Клипперс» — 122:101 (27:33, 37:22, 39:28, 19:18)

О: Гилджес-Александер (32), Холмгрен (22), Джейлен Уильямс (20), Митчелл (16).

К: Леонард (22), Коллинз (20), Данн (14), Богданович (14).

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 119:94 (34:27, 23:26, 34:22, 28:19)

С: Харпер (24), Васселл (18), Касл (17), Вембаньяма (15).

В: Сарр (18), Кэррингтон (17), Бэгли (13).

«Нью-Орлеан» — «Хьюстон» — 133:128 OT (24:33, 21:34, 38:32, 36:20, 14:9)

Н: Бей (29), Мерфи (27), Джонс (18), Куин (16 + 12 подборов).

Х: Дюрант (32), Шенгюн (28 + 11 подборов), Томпсон (23).