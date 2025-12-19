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19 декабря 2025, 06:05

«Бруклин» потерпел поражение от «Майами», Дёмин набрал 14 очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Егор Дёмин (слева) с мячом.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Бруклин» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:106.

Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 28 минут, набрал 14 очков и сделал 3 подбора и 1 результативную передачу.

«Майами» с результатом 15-12 занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 7-19.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Майами» — 95:106 (27:30, 22:24, 24:23, 22:29)

Б: Портер (28), Клэкстон (16 + 12 подборов), Дёмин (14).

М: Пауэлл (24), Уэйр (22 + 12 подборов), Хакес (19).

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Баскетбол
НБА
БК Бруклин Нетс
БК Майами Хит
Егор Дёмин
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