«Бруклин» потерпел поражение от «Майами», Дёмин набрал 14 очков
«Бруклин» на своем паркете проиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 95:106.
Российский защитник «Нетс» Егор Дёмин провел на паркете 28 минут, набрал 14 очков и сделал 3 подбора и 1 результативную передачу.
«Майами» с результатом 15-12 занимает 7-е место в Восточной конференции. «Бруклин» идет на 13-й строчке — 7-19.
НБА
Регулярный чемпионат
«Бруклин» — «Майами» — 95:106 (27:30, 22:24, 24:23, 22:29)
Б: Портер (28), Клэкстон (16 + 12 подборов), Дёмин (14).
М: Пауэлл (24), Уэйр (22 + 12 подборов), Хакес (19).
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