13 мая, 05:24

«Никс» победили «Бостон» и находятся в шаге от выхода в полуфинал плей-офф НБА

Сергей Разин
корреспондент

«Никс» в четвертом матче второго раунда плей-офф НБА дома обыграли «Бостон» со счетом 121:113.

Самым результативным на паркете стал форвард «Селтикс» Джейсон Тейтум, набравший 42 очка. У защитника хозяев Джалена Брансона 39 очков и 12 передач, центровой Карл-Энтони Таунс набрал 23 очка и сделал 11 подборов.

Счет в серии 3-1 в пользу «Никс». Пятый матч пройдет 15 мая в Бостоне и начнется в 2:00 мск.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Нью-Йорк» — «Бостон» — 121:113 (28:39, 23:23, 37:23, 33:28)

13 мая. Нью-Йорк. «Madison Square Garden».

Счет в серии: 3-1.

