«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» и находится в шаге от вылета из плей-офф
«Голден Стэйт» дома уступил «Миннесоте» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 110:117.
Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.
«Миннесота» упрочила преимущество в серии — 3-1. Следующий матч состоится на домашнем паркете «Тимбервулвз» в четверг, 15 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.
НБА
Плей-офф
1/4 финала
«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 110:117 (28:27, 32:31, 17:39, 33:20)
ГС: Куминга (22 очка), Батлер (14), Грин (14)
М: Рэндл (31), Эдвардс (30), Александер-Уокер (13)
Счет в серии: 1-3
13 мая. Сан-Франциско. «Chase Center».
