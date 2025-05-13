Баскетбол
13 мая, 08:09

«Голден Стэйт» проиграл «Миннесоте» и находится в шаге от вылета из плей-офф

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Голден Стэйт» дома уступил «Миннесоте» в четвертом матче серии второго раунда плей-офф НБА — 110:117.

Самым результативным игроком встречи стал форвард гостей Джулиус Рэндл, набравший 31 очко.

«Миннесота» упрочила преимущество в серии — 3-1. Следующий матч состоится на домашнем паркете «Тимбервулвз» в четверг, 15 мая. Начало — в 04.30 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

1/4 финала

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 110:117 (28:27, 32:31, 17:39, 33:20)

ГС: Куминга (22 очка), Батлер (14), Грин (14)

М: Рэндл (31), Эдвардс (30), Александер-Уокер (13)

Счет в серии: 1-3

13 мая. Сан-Франциско. «Chase Center».

