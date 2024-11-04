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«Атланта» победила «Нью-Орлеан» и прервала серию из четырех поражений

Сергей Разин
корреспондент
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«Атланта» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграла «Нью-Орлеан» со счетом 126:111.

Самым результативным на паркете стал форвард «Пеликанс» Брэндон Ингрэм, набравший 32 очка. У форварда «Хокс» Джалена Джонсона 29 очков.

«Атланта» прервала серию из четырех поражений и с 3 победами расположилась на восьмом месте в Восточной конференции, «Нью-Орлеан» с 3 победами — на 12-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Нью-Орлеан» — «Атланта» — 111:126 (30:33, 29:25, 26:35, 26:33)

4 ноября. Новый Орлеан. «Smoothie King Center».

БК Атланта Хокс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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