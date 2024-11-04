«Детройт» на выезде победил «Бруклин»

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на выезде «Бруклин» со счетом 106:92.

Самым результативным на паркете стал форвард «Нетс» Кэмерон Джонсон, набравший 26 очков. У защитника «Пистонс» Кейда Каннингема 19 очков.

«Детройт» с 2 победами в 7 матчах занимает 12-е место в Восточной конференции, «Бруклин» с 3 победами — на седьмой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«Бруклин» — «Детройт» — 92:106 (25:29, 32:23, 20:31, 15:23)

3 ноября. Нью-Джерси. «Barclays Center»