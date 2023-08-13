Новицки, Паркер и Газоль включены в Зал славы баскетбола

12 августа состоялась церемония включения в Зал баскетбольной славы.

Церемония прошла в Спрингфилде (США).

Наиболее известными среди новых членов Зала славы баскетбола стали Дирк Новицки (экс-«Даллас»), Тони Паркер («Сан-Антонио», «Шарлотт»), Пау Газоль («Мемфис», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Чикаго», «Сан-Антонио», «Милуоки»), Дуэйн Уэйд («Майами», «Чикаго», «Кливленд») и тренер Грегг Попович, который с 1996 года продолжает возглавлять «Сан-Антонио».

Кроме того, в Зал славы вошли Бекки Хэммон (шестикратная участница Матча звезд в женской НБА), женская олимпийская сборная 1976 года, а также тренеры Джин Киди, Гэри Блэр, Джин Бесс и Дэвид Хиксон.