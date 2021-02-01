На Матче звезд НБА могут быть конкурсы данков и трехочковых

НБА и Профсоюз игроков обсуждают возможность проведения конкурсов по данкам и трехочковым броскам на Матче всех звезд, написал в Twitter журналист Марк Стейн.

«НБА и игроки обсуждают возможное добавление конкурсов по данкам и трехочковым броскам на предполагаемой Игре звезд в Атланте 6-7 марта. Стороны ведут переговоры», — написал Стейн.

Перед началом сезона представители лиги заявили, что Матч всех звезд НБА не состоится, но голосование за выбор игроков все равно проведут. Позднее представители лиги начали рассматривать вариант проведения игры без конкурсов, матчей новичков и игры знаменитостей.