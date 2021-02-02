«Лейкерс» и «Мемфис» одержали очередные победы в регулярном сезоне

«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде обыграли «Атланту» (107:99), а «Мемфис» в заключительной четверти вырвал победу у «Сан-Антонио» (133:102).

25 очков в составе лос-анджелеской команды набрал форвард Энтони Дэвис, еще 21 балл добавил Леброн Джеймс.

В составе «Мемфиса» 19 очков в копилку команды добавил Горги Дженг, сразу девять баскетболистов «Гриззлиз» сумели набрать десять очков и более.

После этой победы «озерные» оказались на третьем месте в Западной конференции, «Мемфис» поднялся на пятую позицию, а «Сан-Антонио» остался десятым. «Атланта» же на «Востоке» продолжает занимать шестую строчку.

Баскетбол

НБА. Регулярный сезон

«Сан-Антонио» — «Мемфис» — 102:133 (31:33, 22:36, 30:27, 19:37)

2 февраля.

«Атланта» — «ЛА Лейкерс» — 99:107 (25:28, 21:22, 30:25, 23:32)