Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

19 июля, 04:01

18 очков Голдина помогли «Майами» переиграть «Милуоки»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Майами» переиграл «Милуоки» в матче Летней лиги НБА — 93:92.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин провел на паркете 22 минуты и набрал 18 очков, став самым результативным игроком встречи. Также на его счету 10 подборов.

«Майами» подписал двусторонний контракт с 24-летним россиянином, который не был выбран во втором раунде драфта НБА 2025 года.

Летняя лига НБА

«Милуоки» — «Майами» — 92:93 (24:29, 28:23, 21:27, 19:14)

Мил: Смит (21), Умуде (13), Ноуэлл (12).

Май: Голдин (18), Гарднер (16), Стивенсон (14), Кук (14).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Милуоки Бакс
Читайте также
Фигуристка Нугуманова рассталась с блогером-миллионником Гордеевым
Станкович попросил оставить его в покое, Солари признал, что это худшая игра, Угальде объяснил почему. Что произошло после матча «Спартак» - «Оренбург»
СМИ сообщили о проблемах с отоплением на Украине этой зимой
Массовая драка в ЖК «Прокшино» в Москве. Что известно
В ОП рассказали о штрафах для компаний за запрет выезда сотрудников за границу
Легенду киевского «Динамо» Яремчука арестовали в Польше
Популярное видео
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 25 октября
РПЛ: видео всех голов 13-го тура 25 октября
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Чайка»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Челябинск»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Волга»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Енисей»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Лилль» — ПАОК: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Виктория» Пл: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Виктория» Пл: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Порту»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Штутгарт»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Штутгарт»: Лига Европы, 3-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Реал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Айнтрахт» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Аякс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Аякс»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Демин — о Летней лиге НБА: «Получил отличный опыт»

Экс-защитник «Милуоки» Форбс продолжит карьеру в Греции

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости