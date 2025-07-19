18 очков Голдина помогли «Майами» переиграть «Милуоки»

«Майами» переиграл «Милуоки» в матче Летней лиги НБА — 93:92.

Российский центровой «Хит» Владислав Голдин провел на паркете 22 минуты и набрал 18 очков, став самым результативным игроком встречи. Также на его счету 10 подборов.

«Майами» подписал двусторонний контракт с 24-летним россиянином, который не был выбран во втором раунде драфта НБА 2025 года.

Летняя лига НБА

«Милуоки» — «Майами» — 92:93 (24:29, 28:23, 21:27, 19:14)

Мил: Смит (21), Умуде (13), Ноуэлл (12).

Май: Голдин (18), Гарднер (16), Стивенсон (14), Кук (14).