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Сегодня, 06:09

«Милуоки» обыграл «Голден Стэйт», Адетокунбо оформил дабл-дабл

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Милуоки» на своем паркете переиграл «Голден Стэйт» в матче регулярного чемпионата НБА — 128:111. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий защитник Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл.

В другой встрече «Филадельфия» выиграла у «Сакраменто» — 123:103. Форвард Джоэл Эмбиид оформил дабл-дабл: 30 очков и 12 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сакраменто» — 123:103 (39:32, 41:23, 21:28, 22:20)

Ф: Эмбиид (31), Харден (21 + 15 передач), Харрис (21), Тайбулл (15).

С: Сабонис (22 + 10 подборов), Монк (16), Фокс (13).

«Милуоки» — «Голден Стэйт» — 128:111 (38:27, 26:25, 31:25, 33:34)

М: Я. Адетокунбо (30 + 12 подборов), Портис (25 + 11 подборов), Миддлтон (20), Аллен (16).

Г: Карри (20), Куминга (19), Пул (18), Дивинченцо (16), Томпсон (14).

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Милуоки Бакс
БК Сакраменто Кингз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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