Лиллард — о новом рекорде этого сезона НБА: «Не знал сколько у меня трешек, просто бросал по кольцу»
Лиллард прокомментировал свой рекорд этого сезона в НБА по трехочковым
Разыгрывающий «Портленда» Дэмиан Лиллард прокомментировал свою игру в матче против «Миннесоты» в регулярном чемпионате НБА (133:112).
Защитник набрал 38 очков и забросил 11 трехочковых из 17 попыток, тем самым обновив рекорд этого сезона.
«Я в буквальном смысле не знал, сколько у меня было трехочковых. Просто бросал по кольцу.
Понимал, что набрал немало очков и реализовал довольно много трешек, и только потом подумал: «А сколько же я попал?» — сказал разыгрывающий после матча.
Предыдущий лучший результат принадлежал разыгрывающему «Кливленда» Дариусу Гарленду и защитнику «Голден Стэйт» Клэю Томпсону — 10.
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