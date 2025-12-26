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26 декабря 2025, 06:28

«Хьюстон» нанес «Лейкерс» третье поражение подряд

Ана Горшкова
Корреспондент

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде победил «Лейкерс» со счетом 119:96. Игра прошла на «Крипто.ком Арене».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Амен Томпсон, который набрал 26 очков. У «Лейкерс» 25 очков набрал Лука Дончич.

Команда из Лос-Анджелеса проиграла третий матч подряд и занимает чевтертое место в таблице Западной конференции. «Хьюстон» находится на шестой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)

26 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

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БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Хьюстон Рокетс
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