«Хьюстон» нанес «Лейкерс» третье поражение подряд

«Хьюстон» в матче регулярного чемпионата НБА на выезде победил «Лейкерс» со счетом 119:96. Игра прошла на «Крипто.ком Арене».

Самым результативным игроком матча стал баскетболист гостей Амен Томпсон, который набрал 26 очков. У «Лейкерс» 25 очков набрал Лука Дончич.

Команда из Лос-Анджелеса проиграла третий матч подряд и занимает чевтертое место в таблице Западной конференции. «Хьюстон» находится на шестой строчке.

НБА

Регулярный чемпионат

«ЛА Лейкерс» — «Хьюстон» — 96:119 (25:37, 28:26, 21:29, 22:27)

26 декабря. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».