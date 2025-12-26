Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Уведомления
Главная
Баскетбол
НБА

26 декабря 2025, 08:58

Форвард «Далласа» Дэвис получил травму паха в матче с «Голден Стэйт»

Руслан Минаев

Тяжелый форвард «Далласа» Энтони Дэвис получил травму паха в матче с «Голден Стэйт» (116:126) в регулярном чемпионате НБА.

Во второй четверти баскетболист попытался совершить рывок, но резко остановился и захромал. Позже он покинул скамейку запасных в сопровождении врачей. Позже клуб объявил о спазмах правой паховой мышцы.

Дэвис в этом сезоне уже пропустил 14 матчей из-за повреждений. 32-летний американец в среднем набирает 20,5 очка, 10,9 подбора и 2,8 передачи за 30 минут. Он провел 16 игр в регулярном чемпионате в сезоне-2025/26.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Даллас Маверикс
Энтони Дэвис
Читайте также
Суд оштрафовал рэпера Птаху на 80 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков
«Мы остаемся в меньшинстве». Норвегия назвала возвращение России в мировой гандбол «ошибкой»
В 64 сборных на ЧМ нет ничего страшного. Но кому и почему увеличат квоты?
Верховная рада назначила Сергея Корецкого премьер-министром Украины
Туризм в Венгрии оказался под угрозой из-за снижения уровня воды в Дунае
«Ямаль никогда не делал столько объема черновой работы». Юрий Семин – о победе Испании в полуфинале ЧМ 2026
Популярное видео
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
Клим Шипенко — о съемках в космосе и главной проблеме нашего кино
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
«Никогда не мечтал играть в НХЛ». Интервью Захара Бардакова
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Телегин возвращается в КХЛ. Интервью с Гавриковым
Хованова могут посадить
Хованова могут посадить
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
Дер-Аргучинцев уезжает, Каменев — о бане, Меркулов — о КХЛ
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Торпедо»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
Крылов уволен из «Драконов»: итоги недели с Шевченко
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «КАМАЗ»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ротор»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Сочи»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
Блажиевский — в «Динамо», Никишин не может договориться
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Велес»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Енисей»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ленинградец»: ФНЛ, 1-й тур, видеообзор матча
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Конюшков подписал контракт с «Монреалем», но будет играть в «Торпедо»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Мостовой: «Я не один из критиков, я — говорю правду!»
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Надежды Максима Цыплакова. Матч памяти Артема Федорова
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Чинахов счастлив в «Питтсбурге», Кубок Гагарина — из рук в руки
Овечкин остается в «Вашингтоне»
Овечкин остается в «Вашингтоне»
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Я же не монстр». Интервью Тамбиева Шевченко
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
«Трактор»: минус Кравцов и минус Глотов
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Абаскаль: «Хочу вернуться в Тушино тренером»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Грицюк остается в «Нью-Джерси»
Никишин просит 8 миллионов
Никишин просит 8 миллионов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Хьюстон» нанес «Лейкерс» третье поражение подряд

«Денвер» победил «Миннесоту» в овертайме, у Йокича трипл-дабл с 56 очками

ЧМ 2026 с Hisense

Новости
RSS RSS
Все новости