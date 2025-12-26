Форвард «Далласа» Дэвис получил травму паха в матче с «Голден Стэйт»

Тяжелый форвард «Далласа» Энтони Дэвис получил травму паха в матче с «Голден Стэйт» (116:126) в регулярном чемпионате НБА.

Во второй четверти баскетболист попытался совершить рывок, но резко остановился и захромал. Позже он покинул скамейку запасных в сопровождении врачей. Позже клуб объявил о спазмах правой паховой мышцы.

Дэвис в этом сезоне уже пропустил 14 матчей из-за повреждений. 32-летний американец в среднем набирает 20,5 очка, 10,9 подбора и 2,8 передачи за 30 минут. Он провел 16 игр в регулярном чемпионате в сезоне-2025/26.