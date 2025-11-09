Баскетбол
9 ноября, 09:32

«Финикс» нанес «Клипперс» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Финикс» на выезде переиграл «Лос-Анджелес Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 114:103.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Дэвин Букер, набравший 21 очко, 10 подборов и 9 передач.

«Финикс» занимает восьмое место в Западной конференции НБА. «Клипперс» идут на 11-й строчке «Запада».

НБА

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Финикс» — 103:114 (29:35, 17:25, 34:25, 23:29)

9 ноября. Лос-Анджелес. «Crypto.cоm Arena».

