«Хьюстон» выиграл у «Милуоки», Адетокунбо набрал 37 очков

«Хьюстон» победил «Милуоки» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 122:115.

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Бакс» Яннис Адетокунбо, который набрал 37 очков и сделал 8 подборов.

«Милуоки» (6 побед, 4 поражения) идет на седьмом месте в таблице Восточной конференции, «Хьюстон» занимает пятое место в Западной конференции (6-3).

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Хьюстон» — 115:122 (30:28, 31:22, 24:32, 30:40)

М: Адетокунбо (37 очков), Роллинс (19), Тернер (13)

Х: Дюрант (31), Шенгюн (23 + 11 подборов), Шеппард (16)