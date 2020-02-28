«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт». Леброн Джеймс пропускал матч из-за травмы
09:12
«Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА с крупным счетом победил «Голден Стэйт» — 116:86. Лидер команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс пропускал встречу из-за травмы паха.
Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис из «Лейкерс», на счету которого 23 очка, 6 подборов и 1 передача.
Баскетбол
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 86:116 (24:24, 28:30, 17:40, 17:22)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/