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«Лейкерс» разгромил «Голден Стэйт». Леброн Джеймс пропускал матч из-за травмы

09:12
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«Лейкерс» в рамках регулярного чемпионата НБА с крупным счетом победил «Голден Стэйт» — 116:86. Лидер команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс пропускал встречу из-за травмы паха.

Самым результативным игроком матча стал Энтони Дэвис из «Лейкерс», на счету которого 23 очка, 6 подборов и 1 передача.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «ЛА Лейкерс» — 86:116 (24:24, 28:30, 17:40, 17:22)

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/2019-2020/

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