Легенде НБА Кемпу предъявлено обвинение в вооруженном нападении

Шестикратный участник матчей звезд НБА Шон Кемп обвиняется в вооруженном нападении.

Как сообщает ESPN, прокуратура Округа Пирс предъявила 53-летнему американцу обвинения из-за перестрелкуи а парковке у торгового центра Tacoma в середине марта.

Кемп не признает вину и готов сотрудничать со следствием. Он утверждает, что использовал оружие в качестве самозащиты, поскольку нашел человека, укравшего у него телефон.

Кемп провел в НБА 14 сезонов. Он играл за «Сиэтл», «Кливленд», «Портленд» и «Орландо». Его два раза выбирали во вторую сборную звезд НБА.