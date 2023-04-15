Харден готов сыграть 40 минут против «Бруклина»

Разыгрывающий защитник «Филадельфии» Джеймс Харден рассказал о готовности к первому матчу первого раунда плей-офф НБА против «Бруклина».

«Все отлично. Я готов. Заряжен. Завтра собираюсь сыграть 40 минут, минимум, поэтому готовлюсь, чтобы выйти на паркет и быть эффективным и результативным в течение 40 минут», — приводит Sixers Wire слова Хардена.

Первый матч 1/8 финала НБА «Филадельфия» — «Бруклин» пройдет 15 апреля. Начало встречи — 20.00 по московскому времени.