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Сегодня, 08:11

Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведенных Матчей всех звезд

Руслан Минаев
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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по количеству проведенных Матчей всех звезд НБА — 19.

Помимо этого, на счету 38-летнего баскетболиста 19 попаданий в стартовый состав на МВЗ, что также является рекордом лиги. Впервые Леброн деьютировал на Матче всех звезд в 2005 году.

По количеству вызовов на Матч всех звезд Джеймс делит первое место с легендарным центровым «Лос-Анджелеса» Каримом Абдул-Джаббаром (19).

Леброн Джеймс
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