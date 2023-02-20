Леброн Джеймс установил рекорд НБА по количеству проведенных Матчей всех звезд

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по количеству проведенных Матчей всех звезд НБА — 19.

Помимо этого, на счету 38-летнего баскетболиста 19 попаданий в стартовый состав на МВЗ, что также является рекордом лиги. Впервые Леброн деьютировал на Матче всех звезд в 2005 году.

По количеству вызовов на Матч всех звезд Джеймс делит первое место с легендарным центровым «Лос-Анджелеса» Каримом Абдул-Джаббаром (19).