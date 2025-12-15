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15 декабря 2025, 02:59

«Шарлотт» обыграл «Кливленд» в овертайме

Павел Лопатко

«Шарлотт» победил «Кливленд» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 119:111 ОТ.

Самым результативным игроком встречи стал американский форвард «Хорнетс» Кон Книппель — у него 29 очков.

«Шарлотт» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции — у команды восемь побед и 18 поражений. «Кливленд» (15-12) располагается на восьмом месте.

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Шарлотт» — 111:119 ОТ (29:33, 18:24, 32:31, 32:23, 0:8)

К: Гарленд (26 очков), Митчелл (17), Тайсон (16 + 13 подборов)
Ш: Книппель (29), Миллер (25 + 13 подборов), Бриджес (20 + 10 подборов)

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НБА
БК Кливленд Кавальерс
БК Шарлотт Хорнетс
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