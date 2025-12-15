«Вашингтон» нанес поражение «Индиане»

«Вашингтон» победил «Индиану» в гостевом матче регулярного чемпионата НБА — 108:89.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Уизардс» Марвин Багли — у него 23 очка и 13 подборов.

«Вашингтон» прервал серию из четырех поражений подряд. Он занимает 15-е место в таблице Восточной конференции (4-20). «Индиана» идет на 14-м месте (6-20).

НБА

Регулярный чемпионат

«Индиана» — «Вашингтон» — 89:108 (32:31, 15:27, 19:23, 23:27)

И: Мэтурин (15 очков), Хафф (13), Уокер (12)

В: Багли (18), Макколлум (18), Джонсон (14)