3 января, 06:04

«Кливленд» выиграл у «Денвера»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Кливленд» на своем паркете обыграл «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 113:108.

Самым результативным игроком встречи при этом стал разыгрывающий защитник «Наггетс» Джамал Мюррэй, набравший 34 очка.

В других матчах «Нью-Йорк» дома проиграл «Атланте» (99:111), а «Сан-Антонио» выиграл у «Индианы» (123:113).

НБА

Регулярный чемпионат

«Кливленд» — «Денвер» — 113:108 (28:24, 34:35, 26:38, 25:11)

К: Митчелл (33), Гарлэнд (18), Хантер (16).

Д: Дж. Мюррэй (34), Уотсон (21), Хардуэй (15).

«Индиана» — «Сан-Антонио» — 113:123 (31:30, 27:41, 27:22, 28:30)

И: Сиакам (23 + 10 подборов), Нембхард (19), Поттер (16), Макконнелл (14).

С: Фокс (24), Харпер (22), Касл (19), К. Джонсон (16).

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 99:111 (30:33, 17:27, 23:34, 29:17)

Н: Брансон (24), Ануноби (19 + 10 подборов), Бриджес (18).

А: Александер-Уокер (23), Оконгву (23), Джонсон (18 + 10 подборов + 11 передач).

