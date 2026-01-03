«Милуоки» обыграл «Шарлотт», Адетокунбо оформил дабл-дабл
«Милуоки» обыграл «Шарлотт» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:121.
Форвард «Бакс» Яннис Адетокунбо оформил дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.
В других встречах «Чикаго» победил «Шарлотт» (121:114), «Нью-Орлеан» потерпел поражение от «Портленда» (109:122).
НБА
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Орландо» — 121:114 (22:32, 37:27, 32:36, 30:19)
Ч: Бузелис (21), Хертер (20), Досунму (17), Вучевич (17 + 11 подборов), Уильямс (15).
О: Банкеро (31), Блэк (18), Бэйн (14), Картер (13 + 10 подборов).
«Нью-Орлеан» — «Портленд» — 109:122 (37:29, 18:34, 20:22, 34:37)
Н: Уильямсон (35), Фирс (18), Пул (16), Маткович (16).
П: Авдия (34 + 11 передач), Шарп (23), Лав (22), Камара (14), Клинган (11 + 16 подборов).
«Милуоки» — «Шарлотт» — 122:121 (24:38, 27:22, 36:31, 35:30)
М: Я. Адетокунбо (30 + 10 подборов), Роллинз (29), Портис (20), Кузма (18).
Ш: Книппел (26), Бриджес (25), Миллер (19), Секстон (16).