Харден выбыл на неопределенный срок из-за рецидива травмы

Разыгрывающий защитник «Бруклина» Джеймс Харден выбыл на неопределенный срок после обострения травмы подколенного сухожилия во время реабилитации. Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний американец получил рецидив травмы правого бедра.

Харден не играет с 5 апреля, когда он покинул паркет после всего четырех минут игры против «Нью-Йорк Никс» из-за жалоб на бедро.