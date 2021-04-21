Харден выбыл на неопределенный срок из-за рецидива травмы
07:59
Разыгрывающий защитник «Бруклина» Джеймс Харден выбыл на неопределенный срок после обострения травмы подколенного сухожилия во время реабилитации. Как сообщает пресс-служба клуба, 31-летний американец получил рецидив травмы правого бедра.
Харден не играет с 5 апреля, когда он покинул паркет после всего четырех минут игры против «Нью-Йорк Никс» из-за жалоб на бедро.
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