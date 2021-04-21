«Клипперс» переиграли «Портленд»

«Клипперс» выиграли у «Портленда» в матче регулярного чемпионата НБА (113:112). Самым результативным игроком встречи стал форвард команды из Лос-Анджелеса Пол Джордж, оформивший дабл-дабл.

НБА

Регулярный чемпионат

«Портленд» — «Клипперс» — 112:113 (31:30, 29:26, 22:30, 30:27)

П: Макколлум (28), Пауэлл (23), Энтони (18).

К: Джордж (33 + 11 подборов), Моррис (16), Казинс (11), Батюм (11).