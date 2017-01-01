18:58 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Харден стал первым игроком в НБА, оформившим трипл-дабл "50+15+15"

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Защитник "Хьюстона" Джеймс Харден в победном матче регулярного чемпионата НБА против "Нью-Йорка" установил новый рекорд. Лидер "Рокитс" набрал 53 очка, сделал 16 подборов и 17 передач. Таким образом, защитник стал первым игроком в истории НБА, который оформил трипл-дабл, набрав минимум 50 очков и сделав минимум по 15 подборов и передач.

Также Харден повторил рекорд Уилта Чемберлена, установленный в сезоне-1967/68 по количеству набранных очков в рамках трипл-дабла (53).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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George_Norton

Рокитс..)

19:25

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