«Голден Стэйт» уступил «Денверу» в овертайме и продлил серию поражений до 10 матчей
09:38
«Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА в овертайме обыграл «Голден Стэйт» со счетом 134:131.
Лучшим по набранным очкам стал форвард «Наггетс» Уилл Бартон, набравший 31 очко.
«Голден Стэйт» потерпел десятое поражение подряд и с 9 победами занимает последнее место в Западной конференции. «Денвер» с 29 победами расположился на второй строчке на Западе.
В другом матче «Клипперс» обыграл «Орландо» со счетом 122:95.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Денвер» — 131:134 ОТ (34:19, 28:26, 23:28, 28:40, 18:21)
«ЛА Клипперс» — «Орландо» — 122:95 (34:26, 33:22, 24:28, 31:19)