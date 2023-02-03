Леброн Джеймс о 1-м месте по очкам в НБА: «Это один из величайших рекордов во всем спорте»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал гонку за звание самого результативного игрока в истории НБА.

Ему осталось набрать 63 очка, чтобы обогнать легендарного центрового Карима Абдул-Джаббара по количеству очков в истории лиги (38 387 очков). В матче против «Индианы» Джеймс отметился 26 очками.

«Это один из величайших рекордов во всем спорте. Как рекорд по хоумранам в бейсболе. Это один из тех рекордов, про которые вы думаете, что они никогда не будут побиты. Вы смотрите на парней вроде Хэнка Аарона, которые так давно удерживают пальму первенства. Но потом вы начинаете делать свое дело и постепенно подниматься все выше. И появляется мысль: «О, а ведь это и правда может случиться». Это классная вещь в спорте. Интересно наблюдать за парнями, которые гонялись за всеми этими рекордами», — цитирует Джеймса ESPN.

В следующем матче «Лейкерс» сыграют против «Нью-Орлеана» 5 февраля. Затем команда встретится с «Оклахомой» 8-го и «Милуоки» 10-го числа. Каждая из этих игр будет транслироваться по ESPN.