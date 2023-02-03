Цены билетов на матч «Лейкерс» — «Оклахома» достигают 92 тысяч долларов из-за потенциального рекорда Джеймса по очкам

Цены билетов на матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Оклахомой» достигают 92 тысяч долларов, сообщает Bleacher Report.

Именно в матче, который пройдет 8 февраля, форвард «Лос-Анджелеса» Леброн Джеймс может побить рекорд НБА по количеству очков.

38-летнему форварду осталось набрать 63 очка, чтобы превзойти Карима Абдул-Джаббара (38 387).

Перед матчем с «Оклахомой» (8 февраля) «Лейкерс» встретятся с «Нью-Орлеаном» 5 числа.