Дуэйн Уэйд: «Кто там говорил, что Леброн скатился?»

Бывший игрок НБА Дуэйн Уэйд поделился мнением о спортивной форме форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса на старте сезона. В среднем за матч он набирает 26,1 очка, совершает 8,3 подбора и делает 11,1 передачи.

— Подождите, кто там говорил, что Леброн Джеймс скатился? — написал Уэйд в своем Twitter. - Если 27 очков + 8 подборов + 8 передач в прошлом сезоне называется «скатился», то что сказать о 99% других игроков? Вам всем стоило бы успокоиться с этими кликбейтными новостями.

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