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«Даллас» уволил главного тренера Кидда

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» принял решение уволить Джейсона Кидда с поста главного тренера команды, сообщил в соцсети X инсайдер Шэмс Чарания. 53-летний американец с 2021 года тренировал команду.

Решение принял новый президент «Маверикс» Масаи Уджири, который в начале мая заменил Нико Харрисона.

Две недели назад клуб объявил о назначении на пост генерального менеджера Майка Шмитца.

«Даллас» в сезоне-2025/26 с результатом 26-56 занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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Джейсон Кидд
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