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6 мая, 05:24

Уджири стал новым президентом «Далласа»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Даллас» объявил о назначении Масаи Уджири на пост президента клуба. Он заменил Нико Харрисона, который покинул «Маверикс» в ноябре прошлого года.

«Я понял, что если ты выигрываешь один чемпионат, то хочешь выиграть его снова. Спорт — это победа. Именно ради этого мы и занимаемся спортом. Побеждать на площадке. Побеждать за ее пределами. И, делая это, вовлекать в это людей. Я понял, что хочу снова испытать это чувство и снова победить», — отметил Уджири на первой пресс-конференции в новой роли.

Уджири работал с «Торонто» с 2013 по 2025 год. Под его руководством команда выиграла трофей в сезоне-2018/19.

«Даллас» в сезоне-2025/26 с результатом 26-56 занял 12-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф.

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