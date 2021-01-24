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37 очков Дэвиса принесли «Лейкерс» победу над «Чикаго»

07:37
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«Чикаго» уступил «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 90:101.

Самым результативным игроком встречи стал тяжелый форвард команды из Лос-Анджелеса Энтони Дэвис (37 очков).

В параллельных матчах «Хьюстон» разгромил «Даллас» (133:108), а «Юта» победила «Голден Стэйт» (127:108).

НБА

Регулярный сезон

«Юта» — «Голден Стэйт» — 127:108 (39:30, 38:17, 31:25, 19:36)

Ю: Митчелл (23), Конли (17), Кларксон, Богданович (14).

Г: Карри (24), Уайзмэн (15), Уиггинс (13).

«Даллас» — «Хьюстон» — 108:133 (27:38, 32:32, 24:34, 25:29)

Д: Дончич (26), Марьянович (15+12 подборов), Хардуэй (15).

Х: Гордон (33), Казинс (28+17 подборов), Нваба (18).

«Чикаго» — «Лейкерс» — 90:101 (17:29, 16:34, 33:20, 24:18)

Ч: Лавин (21+10 подборов), Уайт (14), Уильямс (13).

Л: Дэвис (37), Джеймс (17+11 подборов), Хортон-Такер, Харелл (оба — 10).

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