Батлер повторил клубное достижение Леброна Джеймса и Дуэйна Уэйда в плей-офф НБА

Легкий форвард «Майами» Джимми Батлер во втором матче финала плей-офф НБА против «Денвера» (111:108, 1-1) набрал 21 очко, сделал 4 подбора и 9 результативных передач.

Как сообщает портал ESPN Stats & Info, баскетболист стал третьим игроком в истории «Хит» с 500+ очками, 100+ подборами и 100+ передачами за конкретный розыгрыш плей-офф. Ранее это удавалось Леброну Джеймсу и Дуэйну Уэйду.

В нынешнем розыгрыше плей-офф 33-летний Батлер принял участие в 19 играх, набирая в среднем 27,3 очка, 6,8 подборов и 5,9 передачи.

Следующий матч финальной серии плей-офф НБА пройдет 8 июня в Майами и начнется в 3.30 мск.