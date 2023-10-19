«Альба» проиграла «Виртусу», «Монако» победил «Црвену Звезду»
В среду, 18 октября, состоялись три матча регулярного чемпионата Евролиги. «Црвена Звезда» на своем паркете проиграла «Монако» (76:82), «Виртус» переиграл «Альбу» (87:76), «Валенсия» выиграла у «Маккаби» (75:66).
Евролига
Регулярный чемпионат
«Црвена Звезда» (Сербия) — «Монако» (Франция) — 76:82 (23:14, 21:24, 19:26, 13:18)
Ц: Гедрайтис (20), Недович (15), Боломбой (11).
М: Джеймс (18 + 11 передач), Диалло (12), Окобо (11), Браун (11).
«Виртус Б» (Италия) — «Альба» (Германия) — 87:76 (27:11, 17:15, 23:25, 20:25)
В: Шенгелия (26), Мики (15), Белинелли (12).
А: Браун (17), Спаньоло (15), Тиманн (13 + 10 подборов).
«Валенсия» (Испания) — «Маккаби Т-А» (Израиль) — 75:66 (18:17, 15:12, 17:15, 25:22)
В: Инглис (11), Дэвис (10), Клавер (10).
М: Колсон (20), Браун (13 + 11 передач), Уэбб (9).