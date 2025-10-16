Баскетбол
Евролига
Новости
Таблицы Календарь / результаты Женщины Статьи Видео
Фото
Все материалы
Уведомления
Главная
Баскетбол
Евролига

16 октября 2025, 00:10

«Реал» обыграл «Партизан» в матче Евролиги

Евгений Козинов
Корреспондент

В среду, 15 октября, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.

«Панатинаикос» победил АСВЕЛ (91:85), «Реал» выиграл у «Партизана» (93:86), «Виртус» победил «Монако» (77:73), «Валенсия» потерпела поражение от «Хапоэль» (93:100), «Париж» одержал победу над «Басконией» (105:87).

Евролига

Регулярный чемпионат

«Панатинаикос» (Греция) — АСВЕЛ (Франция) — 91:85 (26:19, 22:20, 20:21, 23:25)

П: Нанн (26), Холмс (24 + 10 подборов), Осман (12).

А: Де Коло (18), Лайти (13), Траоре (11).

«Виртус Б» (Италия) — «Монако» (Франция) — 77:73 (19:19, 18:15, 22:19, 18:20)

В: Эдвардс (24), Ньянг (10), Вильдоса (8).

М: Миротич (16), Диалло (11), Джеймс (10), Тайс (10).

«Реал» (Испания) — «Партизан» (Сербия) — 93:86 (24:12, 28:21, 23:23, 18:30)

Р: Тавареш (19), Лайлс (17), Маледон (16), Окики (14).

П: Паркер (23), Маринкович (13), Вашингтон (11), Озетковски (11).

«Валенсия» (Испания) — «Хапоэль Т-А» (Израиль) — 93:100 (18:27, 29:22, 23:31, 23:20)

В: Мур (22), Томпсон (13), Руверс (13), Сако (11).

Х: Мицич (24), Блэйкни (17), Брайант (16), Джонс (14), Мотли (14).

«Париж» (Франция) — «Баскония» (Испания) — 105:87 (30:21, 21:26, 28:24, 26:16)

П: Ифи (29), Робинсон (21), Эррера (14), Морган (12).

Б: Луваву-Кабарро (20), Диалло (15), Шаманич (15), Ноуэлл (14).

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
БК АСВЭЛ
БК Баскония
БК Виртус
БК Монако
БК Панатинаикос
БК Партизан
БК Реал
БК Хапоэль (Тель-Авив)
БК Валенсия
Евролига
Читайте также
Бывший вице-президент РФС Анохин приговорен к 8 годам и 2 месяцам тюрьмы
Диетолог перечислила повышающие настроение продукты
«Там было холодно, но деньги грели». Экс-защитник «Анжи» и «Динамо» Самба вспомнил об игре в России
Семака могут убрать из «Зенита», его обвиняют в «убийстве» команды. Что происходит в Санкт-Петербурге перед матчем с ЦСКА
ОАЭ выходят из ОПЕК. Что это означает
Трамп заявил об ожидании США признания поражения от Ирана
Популярное видео
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Как живут параспортсмены — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
«ПСЖ» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
У Мичкова конфликт с «Филадельфией». «Северсталь» стоит на месте
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Анахайм»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Миннесота»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Сочи»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Локомотив»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Оренбург»: РПЛ, 27-й тур, видеообзор матча
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
Огненное выступление Разина, Пинчук покидает КХЛ
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Юта» — «Вегас»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Балтика» проиграла «Акрону»: видео
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Факел»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Непонятные решения судей, «Авангард» повел 2-0
Непонятные решения судей, «Авангард» повел 2-0
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: первый раунд Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Волга»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
РПЛ: видео всех голов 27-го тура 26 апреля
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Чайка»: ФНЛ, 31-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Жальгирис» в гостях победил «Баварию», «Црвена Звезда» выиграла у «Фенербахче»

«Дубай» обыграл «Барселону» в Евролиге

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости