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6 марта 2025, 00:42

«Париж» проиграл «Монако» в Евролиге

Евгений Козинов
Корреспондент

«Монако» переиграл «Париж» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 91:79.

Самыми результативными игроками встречи стали центровой монегасков Даниэль Тайс и атакующий защитник Джордан Лойд, набравшие по 21 очку.

«Монако» с результатом 17-11 занимает 4-е место в турнирной таблице. «Париж» идет на 7-й строчке — 16-12.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Париж» (Франция) — «Монако» (Франция) — 79:91 (22:24, 17:20, 14:27, 26:20)

П: Шортс (19), Ифи (17), Ло (10).

М: Тайс (21), Лойд (21), Диалло (15), Окобо (12).

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