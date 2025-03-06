«Париж» проиграл «Монако» в Евролиге
«Монако» переиграл «Париж» в матче регулярного чемпионата Евролиги — 91:79.
Самыми результативными игроками встречи стали центровой монегасков Даниэль Тайс и атакующий защитник Джордан Лойд, набравшие по 21 очку.
«Монако» с результатом 17-11 занимает 4-е место в турнирной таблице. «Париж» идет на 7-й строчке — 16-12.
Евролига
Регулярный чемпионат
«Париж» (Франция) — «Монако» (Франция) — 79:91 (22:24, 17:20, 14:27, 26:20)
П: Шортс (19), Ифи (17), Ло (10).
М: Тайс (21), Лойд (21), Диалло (15), Окобо (12).
Новости