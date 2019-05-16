Джон Роберт Холден: "Предсказать победителя матча ЦСКА и "Реала" невозможно"

Экс-разыгрывающий ЦСКА​ и сборной России, двукратный чемпион Евролиги Джон Роберт Холден считает, что предугадать результаты "Финала четырех" Евролиги в этом сезоне невозможно. Решающая стадия самого престижного турнира Европы пройдет в Витории.

– В этом "Финале четырех" подобрался очень ровный состав, шансы всех команд составляют по 25 процентов, – цитируют "Известия" Холдена. – В турецкой паре "Фенербахче" считался фаворитом, но потери нескольких ключевых игроков сейчас, наоборот, склоняют чашу весов в пользу "Анадолу". Предсказать победителя матча ЦСКА и "Реала" также невозможно. Команды очень хорошо знают друг друга, поэтому не смогут удивить какими-то новинками. На первый план выйдут мастерство и характер игроков. У испанцев мощнее передняя линия, а у армейцев она разнообразнее. В прошлом сезоне звезды "Реала" выдали суперматч против ЦСКА в полуфинале и заслуженно выиграли трофей. Надеюсь, в этом году парни Итудиса возьмут реванш.