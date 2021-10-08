В «Альфа Ромео» рассказали, когда назовут имя второго гонщика на сезон-2022

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассер рассказал, когда команда определится с именем второго пилота на сезон-2022.

«Я говорил, что мы определимся в сентябре? Но я не говорил, в каком году! Выбор непрост, особенно с учетом нового регламента. Мы должны оценить все аспекты все обсудить с заинтересованными сторонами. Мы примем решение в ближайшие несколько недель. Пиастри? Он неплох, но, насколько я знаю, он связан с «Альпин»», — приводит GPBlog слова Вассера.

В данный момент «Альфа Ромео» является единственной командой, которая еще не объявила состав на сезон-2022 полностью. Известно, что одним из пилотов итальянского коллектива станет Валттери Боттас, на место второго гонщика претендуют австралиец Оскар Пиастри и китаец Гуань Ю Чжоу из Китая, а также нынешний боевой пилот команды Антонио Джовинацци.