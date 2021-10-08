Гасли считает, что заслужил второй шанс проявить себя в «Ред Булле»

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли считает, что заслужил еще один шанс попробовать свои силы в «Ред Булле».

«Считаю, что после того как меня вернули в «Торо Россо» в 2018 году, я выступал на отличном уровне, намного лучше, чем в 2018 году. Сейчас я стал еще опытнее и поднялся на уровень выше. Думаю, на основании результатов нынешнего сезона я заслужил еще один шанс, но руководство решило сделать выбор в пользу Переса. Это не сказывается на моей мотивации. Ничего не имею против Серхио, я был на его месте. Моя задача — попасть в «Ред Булл». Я хочу быть за рулем машины, которая будет позволять мне бороться за победы и подиумы. Это моя цель, ради этогоя просыпаюсь каждый день и упорно тружусь», — приводит Racingnews365 слова Гасли.

Гасли выступал за «Ред Булл» в первой половине сезона-2019, после чего его перевели в «Торо Россо» (прежнее название «Альфа Таури». — Прим. «СЭ»), заменив на Александра Албона. После 15 этапов сезона-2021 «Формулы-1» Гасли занимает 9-е место в личном зачете с 66 очками.