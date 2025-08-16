Формула-1
16 августа, 06:30

Стало известно, какие документы Хэмилтон отправил «Феррари»

Евгений Козинов
Корреспондент
Льюис Хэмилтон.
Фото Reuters

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон направил руководству команды ряд предложений по проекту автомобиля на следующий сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, помимо документов об изменении в конструкции машины, британский пилот предложил изменения в рабочих процессах внутри команды и в вопросах взаимодействия между департаментами.

Хэмилтон рассчитывает на изменения в моторном тормозе, так как британец до сих пор не может привыкнуть к нему в «Феррари», так как в его предыдущей команде «Мерседес» моторный тормоз был другим.

Также 40-летний британец и его напарник Шарль Леклер недовольны передней подвеской с тягами.

В этом сезоне Хэмилтон набрал 109 очков и занимает 6-е место в личном зачете «Формулы-1».

  • Иванова Кира

    Стало известно, какие документы Хэмилтон отправил «Феррари»... СНИЛС и военный билет.:joy::rofl:

    24.08.2025

  • хохол сдoх - день неплох

    Инфохайп и прибыль говорят об обратном. Жирновато зашёл, садись, 2.

    16.08.2025

  • Саша

    Кого-нибудь интересуют кольцевые гонки, с вечно воющими моторами? Сам формат гонок Формулы-1 всем, за исключением горстки одержимых идеей автозавистника из известной песни Владимира Семеновича, давно уже надоел. Жужжащие конструкторы на колесах давно уже стали притчей во языцех. Наверное, после смерти Айертона Сенны и получения Ч-М травмы вне гонки Михаэлем Шумахером, Формула-1 настолько обмельчала в кадровом составе гонщиков и уже десятки лет не является мейнстримом. Попытки оживить "мертвеца" вбросом никого неинтересующей информации - припарки для почившего.

    16.08.2025

