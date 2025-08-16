Стало известно, какие документы Хэмилтон отправил «Феррари»

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон направил руководству команды ряд предложений по проекту автомобиля на следующий сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, помимо документов об изменении в конструкции машины, британский пилот предложил изменения в рабочих процессах внутри команды и в вопросах взаимодействия между департаментами.

Хэмилтон рассчитывает на изменения в моторном тормозе, так как британец до сих пор не может привыкнуть к нему в «Феррари», так как в его предыдущей команде «Мерседес» моторный тормоз был другим.

Также 40-летний британец и его напарник Шарль Леклер недовольны передней подвеской с тягами.

В этом сезоне Хэмилтон набрал 109 очков и занимает 6-е место в личном зачете «Формулы-1».