Экклстоун заявил, что мечтал провести гонку «Формулы-1» на Красной площади

Бывший руководитель «Формулы-1» Бернли Экклстоун рассказал о нереализованном плане по проведению одного из этапов «Королевских гонок» в СССР.

По словам британца, в начале 80-х годов он очень хотел провести Гран-при в Москве.

«Я хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь! Мы приехали, чтобы понять, что можно сделать, однако в итоге ничего не получилось. Пришлось отложить все из-за смерти Брежнева», — заявил Экклстоун в интервью изданию F1Destinations.

Лидер КПСС Леонид Брежнев скончался в ноябре 1982 года. Экклстоун отметил, что руководство «Ф-1» продолжило переговоры о проведении «Гран-при СССР» с его преемниками, но в итоге отказалось от этой идеи.

«Я всегда считал «Формулу-1» глобальным первенством, а Россия, в то время — Советский Союз, была важной частью мирового сообщества», — добавил он.

Экклстоун занимал пост руководителя «Формулы-1» с 1978 по 2017 год.