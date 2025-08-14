Формула-1
14 августа, 22:01

Экклстоун заявил, что мечтал провести гонку «Формулы-1» на Красной площади

Алина Савинова

Бывший руководитель «Формулы-1» Бернли Экклстоун рассказал о нереализованном плане по проведению одного из этапов «Королевских гонок» в СССР.

По словам британца, в начале 80-х годов он очень хотел провести Гран-при в Москве.

«Я хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через Красную площадь! Мы приехали, чтобы понять, что можно сделать, однако в итоге ничего не получилось. Пришлось отложить все из-за смерти Брежнева», — заявил Экклстоун в интервью изданию F1Destinations.

Лидер КПСС Леонид Брежнев скончался в ноябре 1982 года. Экклстоун отметил, что руководство «Ф-1» продолжило переговоры о проведении «Гран-при СССР» с его преемниками, но в итоге отказалось от этой идеи.

«Я всегда считал «Формулу-1» глобальным первенством, а Россия, в то время — Советский Союз, была важной частью мирового сообщества», — добавил он.

Экклстоун занимал пост руководителя «Формулы-1» с 1978 по 2017 год.

Формула-1
  • Vitalick

    А то места в Москве больше нет, где это устроить можно, далась им эта Красная площадь

    15.08.2025

  • Саша

    Я хотел, чтобы болиды «Ф-1» проезжали через центральное кладбище на Красной площади! Мы приехали, чтобы понять, что можно сделать, однако в итоге ничего не получилось. Пришлось отложить все из-за смерти Брежнева», — заявил Экклстоун в интервью изданию F1Destinations

    14.08.2025

  • Колобок Колобков

    Ну это- не новость...Много чего оборвалось со смертью Леонида Ильича... Но не всем же жить до 100 лет, как Берни...

    14.08.2025

    • Хэмилтон может продлить свой контракт с «Феррари» до 2027 года без учета результатов

    Стало известно, какие документы Хэмилтон отправил «Феррари»

    Takayama

