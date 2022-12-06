Шварцман рассказал, что получил несколько предложений на сезон-2023

Российский тест-пилот «Феррари» Роберт Шварцман заявил, что получил несколько предложений на сезон-2023.

«У меня есть несколько вариантов, я получил несколько предложений. Посмотрим, как все пойдет. Сейчас моей целью является возможность гонять как можно больше. В то же время я не хочу терять связь с паддоком «Формулы-1». «Формула-1» — моя мечта, я стремлюсь попасть туда либо сразу, либо в конце карьерного пути, соревноваться там. Так что я хочу остаться резервистом, может, продолжить помогать с развитием машины за кулисами, это очень интересно. Но, повторюсь, сейчас целью является и выступление в другом чемпионате», — приводит слова Шварцмана Autosprint

В сезоне-2022 23-летний россиянин дважды проводил практики в составе «Феррари».