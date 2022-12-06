В «Ред Булл» заявили, что пока сложно оценить влияние штрафа на производительность болида

Руководитель технического департамента «Ред Булл» Эдриан Ньюи высказался о влиянии штрафа на производительность машины сезона-2023.

«Поскольку правила зимой практически не меняются, поэтому то, что команды изучали в течение сезона, полностью применимо к следующему году. Конечно, штраф нам не поможет. Но пока трудно сказать, как сильно это повлияет. У нас уже было сокращение работы в аэродинамической трубе из-за победы в Кубке конструкторов, после чего мы получили штраф за нарушение финансового регламента. Трудно сказать, как это на нас повлияет, но мы просто должны сделать свою работу лучше», — приводит слова Эдриана Ньюи PlanetF1.

«Ред Булл», как коллектив, завоевавший Кубок конструкторов, должен был использовать аэротрубу на 70 процентов от номинальных 40 прогонов в неделю. Однако из-за штрафа FIA, наложенного на команду за нарушение финансового регламента в сезоне-2021 году, это колличество сократится до 63 процентов.