Шарль Леклер: «Непросто участвовать в квалификации, пропустив третью практику»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер остался доволен квалификацией «Гран-при США». Монегаск показал четвертое время, почти не имея практики на трассе из-за технических проблем.

— Я всегда жду большего, но у меня была только половина первой практики и не было третьей. Ситуация сложная. Но сосредоточусь на гонке, — цитирует GPToday Леклера. — Непросто участвовать в квалификации, пропустив третью практику — она ключевая для квалификационных заездов. Я не знаю, как это скажется на работе. В гонке посмотрим. Стартовать на этой трассе тяжело, тут плотная борьба в первом повороте. Думаю, у меня будут определенные шансы.