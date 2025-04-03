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3 апреля, 10:38

Сайнс: «Привычки из «Феррари» мешают мне в «Уильямсе»

Камила Абдурахманова
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Испанский гонщик Карлос Сайнс-младший признал, что переход из «Феррари» в «Уильямс» дается ему непросто из-за сформированного стиля управления машиной.

«В «Феррари», особенно в 2022 году, мне пришлось выработать очень специфичную манеру пилотирования, чтобы выжимать максимум из той машины. Эти привычки теперь автоматически переносятся на новый болид, и в большинстве случаев они только мешают. В отдельных поворотах это еще может сработать, но в целом делает мою езду менее эффективной.

Сейчас мы активно работаем над настройками машины, чтобы адаптировать ее под мой естественный стиль. Важно найти баланс, который позволит мне чувствовать себя комфортно за рулем и показывать лучшие результаты», — приводит слова Сайнса The race.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.

Формула-1
Уильямс
Карлос Сайнс
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