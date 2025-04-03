Марко рассказал о проблемах «Ред Булл»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко раскрыл детали технических сложностей команды, связанных с устаревшей аэродинамической инфраструктурой.

«Наша нынешняя аэродинамическая труба — это наследие 1940-х годов, изначально построенное для армейских нужд. Хотя ее многократно модернизировали, ключевые недостатки остаются: чрезмерная длина, видимые бетонные коммуникации и сложности с температурным контролем. При экстремальных уличных температурах добиться точных условий тестирования крайне трудно.

Строительство новой трубы уже ведется, и мы ожидаем ее ввода в эксплуатацию к 2026 году», — приводит слова Марко издание Kleine Zeitung.

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.