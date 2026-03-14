Расселл — о борьбе с Хэмилтоном в спринте: «Застал меня врасплох, но у него 20 лет опыта»

Пилот «Мерседес» Джордж Расселл поделился впечатлениями от борьбы с Льюисом Хэмилтоном из «Феррари» на первых кругах спринта Гран-при Китая. 28-летний британец признал, что семикратный чемпион мира сумел его удивить.

Расселл выиграл спринт на втором этапе «Формулы-1» сезона-2026. Хэмилтон финишировал третьим. Второе место занял еще один гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«В конце было довольно весело. Много стратегии, и обгонять оказалось непросто. Надеюсь, гонка получилась интересной для зрителей. Обычно спринты довольно скучные, но я держал все под контролем после выхода машины безопасности и доволен победой. Льюис отлично отработал на первых кругах. Он застал меня врасплох, но у него 20 лет опыта. Надеюсь, мы сможем прибавить. «Феррари» выглядела слабее в квалификации, но в гонке была очень близка к нам по темпу. Так что нам нужно найти улучшения для гонки», — цитирует Расселла RacingNews365.

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке. Начало — в 10.00 по московскому времени.

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