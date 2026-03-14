Хэмилтон рассказал, что помешало ему выиграть спринт в Китае

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Феррари» объяснил, почему упустил победу в спринтерской гонке в Китае.

41-летний пилот стартовал третьим, но уже в первом повороте опередил гонщика «Макларен» Ландо Норриса, а в девятом смело атаковал Джорджа Расселла из «Мерседес», застав его врасплох, и вышел в лидеры. Однако интенсивное соперничество быстро «убило» резину на машине Хэмилтона. В итоге пилот «Феррари» финишировал третьим, гонку выиграл Расселл.

«Отличная работа. Это невероятно. Огромное спасибо команде за то, что мы оказались в положении, когда можем бороться с «Мерседес» на первых позициях. В начале была плотная борьба. Скорость на прямых пока чуть выше, но я считаю, что дал хороший бой. Однако я уничтожил свою переднюю левую шину и не смог удержать позицию», — цитирует Хэмилтона RacingNews365.

Несмотря на упущенную победу, британец доволен прогрессом.

«Не знаю, что именно в новых регламентах мне подходит, но наша машина стала гораздо лучше. Я участвовал в ее разработке и чувствую себя в ней намного комфортнее. После лидерства финишировать третьим — не лучший результат. Завтра постараюсь выступить сильнее», — добавил он.

Позднее в субботу состоится квалификация к основной гонке. Начало — в 10.00 по московскому времени.

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